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Над Антарктидой замечены ледяные облака

5 декабря 2016, 15:40 [ «АН-онлайн» ]

Над Антарктидой замечены ледяные облака
pixabay.com

Американское космическое агентство (NASA) сообщает 5 декабря о том, что космический спутник, наблюдающий за атмосферой полюса, зафиксировал редчайшее явление в небе Антарктиды – ледяные облака.

Причины данного атмосферного явления (крайне живописного, надо сказать) ученым пока не известны. То есть облака изо льда появлялись и раньше (всегда - летом), хоть и крайне редко, передает RT. Просто в этом году они появились намного ранее обычного. Ученые связывают этот факт с климатическими изменениями в нижних слоях атмосферы. «Ледяные облака» - это кристаллы льда, которые появляются в воздухе на высоте 40 – 90 тысяч метров. Кристаллы отражают солнечные лучи, поэтому «ледяные облака» так живописны.

 

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