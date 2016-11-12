Специалисты ООН: потепление климата убьет 250 тысяч человек

Делегаты пленарного заседания ООН из Никарагуа привели данные о повышении среднесезонных температур и последствий этого. Согласно докладу специалистов, потепление спровоцирует массовую смертность.

По мнению исследователей, если потепление продолжится, массовых смертей не избежать, передает ТАСС.

Тропические болезни, малярия и тепловые удары – следствия потепления – убьют порядка 250 тысяч людей. Докладчики сообщили, что потепление вызывает различные последствия на континентах: где-то это приводит к засухе, где-то – к таянию ледников и потопам, но в общей картине это оборачивается ухудшением качества воды в тропических регионах и вспышками малярии.

Исследователи подсчитали, что в период с 2030 по 2050 годы неизбежно погибнет порядка 250 тысяч человек.

Докладчики рекомендуют немедленно перейти к реализации Дохийской поправки Киотского протокола, которая предполагает меры по ограничению потепления климата.