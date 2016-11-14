Учёные: газы со дна океана ускоряют глобальное потепление

Глобальное потепление разрушает вечную мерзлоту льдов Арктики и в глубине Северного Ледовитого океана. Это может привести к выходу в атмосферу миллиардов тонн метана и углекислого газа, скопившихся на дне.

Учёные предполагают, что развитие такого сценария событий вызовет глобальное изменение климата намного быстрее, чем ожидалось. Получается своего рода замкнутый круг, грозящий страшными последствиями для всего живого. В том числе и цунами, и оползнями, и наводнениями, и многими другими катаклизмами.

Такие выводы сделали учёные в результате исследований в Восточно-Сибирском море, проведённым с помощью уникальной глубоководной робототехники. Они установили обрушение берегов и начинающееся выделение метана со дна океана.

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