Ученые выяснили, почему мужчины боятся умных женщин

Американские ученые провели тестирование среди сильной половины человечества. В итоге экспертам удалось привести доказательства того, о чем раньше приходилось лишь догадываться.

Ученые выяснили, что мужчины опасаются умных женщин. При этом они, конечно, не говорят, что им нравятся глупышки. По словам мужчин, они готовы полюбить симпатичную и разумную. Однако они отмечают, что ее умственные способности не должны превосходить мужской ум, сообщает svpressa.ru.

Кстати, кавалеры также уточнили, что может случиться, если девушка все-таки окажется далеко не глупенькой. Мужчины считают, что со временем просто-напросто охладеют к такой даме. В связи с этим специалисты советуют умным женщинам скрывать свои способности в некоторых ситуациях, если они хотят удержать избранника. Другими словами, быть мудрее.