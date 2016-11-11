Ученые: иммунитет к гриппу зависит от года рождения

Ученые выяснили, что иммунитет человека к различным штаммам гриппа зависит от даты его рождения. К такому мнению они пришли, изучив вирус и реакцию организма на него. Как оказалось, люди переболевшие определенным штаммом в детстве, в дальнейшем легче переносят болезнь, сообщает segodnya.ua.

Дело в том, что в их организме уже выработались антитела, которые могут атаковать и подавить вирус. В связи с этим ученые разделили людей на группы.

Те, кто родился в период с 1918 по 1957 годы, вероятнее всего, болели штаммом Н1. В итоге у них образовалась защита от Н5 и в некоторой степени от Н1 и Н2. Те, кто появился на свет с 1957 по 1968 годы, стали жертвами штамма Н2. Их иммунитет соответствует первой группе. А люди, которые родились позднее, заразились Н3. Их организм может справиться с Н3 и частично с Н7.

Ученые отметили, что пока еще рано говорить о том, может ли их исследование оказать влияние на процедуру вакцинации. Ведь они изучили только H5N1 и H7N9. Теперь нужно исследовать и другие штаммы.