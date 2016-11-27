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В NASA назвали 7 опасностей, подстерегающих первых колонистов Марса

27 ноября 2016, 19:10 [ «АН-онлайн» ]

В NASA назвали 7 опасностей, подстерегающих первых колонистов Марса
globallookpress.com

Научный сотрудник NASA Крис Маккей назвал 7 основных рисков, связанных с полетом на Марс первых колонистов. Эксперты неоднократно высказывали опасение, что полет на Красную планету может стать путешествием в один конец.

Первая угроза жизни астронавтов может подстерегать их еще на земле: ракета может взорваться еще при старте. Такие прецеденты у компании SpaceX уже были.

Вторая проблема в радиации, которая негативным образом будет воздействовать на человеческий организм.

Третья опасность – неудачное приземление на Марс ввиду менее плотной атмосферы этой планеты. Астронавты могут разбиться в момент посадки.

Четвертая угроза состоит в том, что марсианская сила притяжения не такая сильная, как земная, и очень низкая гравитация, что может негативно сказаться на мышечной ткани людей.

Ученый также указывает на атмосферное давление, которое на Красной планете в разы меньше земного.  При разгерметизации скафандра дышать марсианским воздухом будет невозможно.

Шестая опасность в токсичной марсианской почве, в которой содержатся высокие концентрации химических веществ - перхлоратов. Эти соли могут нанести серьезный ущерб человеческому организму, в особенности щитовидной железе.  

Нельзя списывать со счетов и психологическую проблему между марсианскими попутчиками, ведь от них в конечном итоге зависит выполнение миссии.

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