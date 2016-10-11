Марс будет колонизирован слабоумными?

Если земляне и смогут колонизировать Марс, то это будет колония сумасшедших. Такую гипотезу выдвинули американские учёные после ряда лабораторных экспериментов над мышами по заказу одного из управлений NASA.

Сотрудники школы медицины при Университете Калифорнии имитировали облучение организма подопытных космической радиацией столько же времени, сколько, как предполагается, займёт перелёт человека на Марс при современных технологиях - 12 недель. Затем грызунов перевезли для наблюдения в лабораторию профессора радиационной онкологии Чарльза Лимоли.

Выяснилось, что у них нарушились связи между нейронами головного мозга, снизилась скорость принятия решений, функционирование памяти и производительность труда. Предположительно, длительное «космическое воздействие» вызывает у млекопитающих чувство тревоги, депрессию и даже слабоумие, однако почти исчезает инстинкт самосохранения. Может ли организм восстановиться после всех нарушений, пока под вопросом. Так что многолетние космические путешествия для людей могут быть весьма опасны.

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