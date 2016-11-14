Из космоса увидели гигантские надписи, образованные холмами в Казахстане

Удивительное открытие было сделано учеными. Еще в прошлом году они обратили внимание на снимки, сделанные в космосе. В городе Костонай в Казахстане холмы располагались таким образом, что образовывали надписи.

Некоторые из гигантских посланий уже удалось расшифровать. Например, уштогайский квадрат. Он состоит из более, чем ста курганов. Или, например, так называемая тургайская свастика, у которой сторона составляет более 90 метров, сообщает izvestia.ru.

По мнению ученых, гигантские символы были возведены не просто так, а для поклонения высшим силам. Сейчас они продолжают изучение надписей, чтобы более точно понять их смысл и предназначение.