Ученые уверены: Ленин был мутантом

Ученые из США доказали, что Владимир Ильич Ленин был мутантом. По их мнению, вождь мирового пролетариата был болен редким генетическим заболеванием, из-за которого и наступила его смерть.

Ленин умер довольно рано, в 53 года, а до этого на протяжении 10 месяцев лежал парализованный. Филипп Маковиак, Гарри Финтерс и Лев Лурье, нейрологи из университета в Калифорнии, решили, что у известного политика происходили мутации организма. Ученые обратили внимание на тот факт, что у Ленина были окаменевшие сосуды головного мозга, но о наличии подобной проблемы медики умалчивали. Сосуды каменели постепенно, год от года и в конце жизни полностью затвердели. Со слов очевидцев, во время вскрытия патологоанатомы услышали звон сосудов, когда стали стучать по ним пинцетом. Ученые предполагают, что генетическое заболевание могло достаться Ленину по наследству от отца.

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