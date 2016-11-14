Появилась революционная теория происхождения жизни на Земле

Группа ученых из разных уголков планеты провела масштабное исследование и вывела новую теорию происхождения жизни на Земле.

Предполагается, что жизнь на нашей планете могла возникнуть из особой молекулы РНК, которую в синтезе белков используют практически все живые организмы. Специалисты убеждены, что изначально на Земле существовала лишь она, а уже позже появились ДНК и белки.

Напомним, что ранее в текущем году исследователям удалось найти микробы, возраст которых превышает 3,7 млрд лет. Согласно данным новейших исследований, возраст планеты Земля может достигать 4,5 млрд лет.