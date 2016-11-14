Появилась революционная теория происхождения жизни на Земле

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Сотрудники МЧС пытаются поймать лису на юго-западе Москвы
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В Гатчинском районе шкаф рухнул на годовалого ребенка
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Электричка убила двух мужчин в Подмосковье
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МОК поддержал переизбрание главы WADA
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В Москве столкнулись шесть автомобилей, один врезался в остановку
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В МИДе объяснили внесение Макфола в черный список
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В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички
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На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение
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Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки
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В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека
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СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза
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Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа
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Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним
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Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу
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Владимир Путин: наша армия никому не угрожает
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В Петербурге и Москве удалось предотвратить теракты
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Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент
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В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП
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Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым
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В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика
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В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо
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Ограбили московский дом депутата Госдумы
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В Китае День холостяка стал "черной пятницей"