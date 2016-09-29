Жизнь на Земле зародилась не так, как принято думать

На этапе зарождения жизни на Земле РНК и ДНК могли возникнуть одновременно, утверждают американские биологи в журнале Angewandte Chemie. А не последовательно, как было принято считать многие годы.

Это больше соответствует результатам экспериментов и наблюдаемому сегодня в реальной жизни, считает Раманараянан Кришнамурти из американского института Скриппса. Как он объясняет, учёным приходится принимать на веру положение о том, что нечто существовало в мире одновременно с РНК и помогло жизни эволюционировать в сторону ДНК и белков с помощью неизвестных химических реакций. Гипотеза об одновременном существовании того и другого снимает целый ряд вопросов и предположений. Кроме того, ученые экспериментальным путем доказали нестабильность конструкций гипотетического «первобытного супа» океанов Земли, где миллиарды лет назад зародилась РНК-белковая жизнь.

Как считает Кришнамурти, это не означает, что такие конструкции не могли появиться там в принципе, но их существование в первых живых клетках потребовало бы наличия сложных ферментов, которым приходилось бы постоянно стабилизировать такие молекулы, предотвращая распад. Вряд ли они могли появиться до первых белков и ДНК.

Значит ли это, что жизнь на нашу планету была все-таки занесена извне, как предполагают другие ученые, в статье не сообщается.

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