Ученые нашли следы древнейшей жизни на Земле

Уникальная находка не могла не порадовать палеонтологов: они обнаружили следы древнейшей жизни на Земле, которой 3,4 миллиарда лет. Такой возраст был определен у микробов, найденных в первичном океане планеты.

Неожиданное заключение сделали специалисты-палеонтология: в Гренландии, благодаря изучению залежей графита, была найдена жизнь, существовавшая 3,4 миллиарда лет назад. Отпечатки микробов, которые оставили следы своей жизнедеятельности, были найдены в камнях и породах, обладающих таким качеством, как слоистость. Эти останки древнейшей породы имеют специальное название – стоматолиты, сообщается в журнале Nature.

Следы, которые были оставлены микробами, позволяют ученым заключить жизнь на Земле существовала 3,4 млрд лет назад, то есть уже после того, как прошло всего 400-500 лет после образования планеты.

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