Пути назад нет: ученые объявили о грядущей катастрофе на Земле

Исследователи из Гавайского университета в Манао сделали неутешительное заявление: человечество упустило свой шанс остановить глобальное потепление.

Процесс, который невозможно изменить, уже запущен. На сайте rsute.ru уточняется, что ученым удалось спрогнозировать температуру воздуха на Земле к началу ХХІІ-го века. По их предположениям, в 2100 году нашу планету полностью уничтожат высокие температуры. Уточняется также, что понадобятся миллионы лет, чтобы фауна и флора Земли пришли вновь в нормальное состояние.

Специалисты с прискорбием сообщают, что "граница Апокалипсиса" будет пройдена примерно через восемьдесят лет и последствия окажутся необратимыми.