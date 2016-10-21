Легендарный физик Стивен Хокинг предрек страшное будущее человечеству

Легендарный физик Стивен Хокинг предрек человечеству страшное будущее.

По мнению британского ученого, развитие искусственного интеллекта может стать самым ужасным событием в истории планеты. Как сообщает издание Express, 74-летний физик-теоретик сделал такое заявление во время церемонии открытия Центра по изучению искусственного интеллекта и будущего человечества в Кембриджском университете.

Хокинг считает, что искусственный интеллект в скором времени сможет найти способы самостоятельно себя усовершенствовать, а это впоследствии обернется катастрофическим последствиям для мира. Он предположил, что искусственный интеллект способен вступить в конфликт с людьми.