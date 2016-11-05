NASA предупредит об апокалипсисе за пять дней

Специалисты NASA разработали систему заблаговременного предупреждения об "астероидном нападении", которая способна практически с полной гарантией обнаружить любой астероид за пять дней до апокалипсиса.

Ученые обещают заметить потенциально опасный астероид, если он приблизится на чрезмерно близкое расстояние к Земле, передает Universe Today. В последние несколько десятилетий исследователи со всего мира весьма активно наблюдают за околоземными астероидами и пытаются установить степень их опасности для человечества.

Отмечается, что посредством наземных телескопов, а также инфракрасной орбитальной обсерватории WISE удалось открыть довольно много объектов, однако бесчисленное множество крупных астероидов до сих пор остаются неизученными.