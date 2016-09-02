Приближающийся к Земле астероид может спровоцировать масштабные катаклизмы

В ближайшее воскресенье на Земле могут произойти существенные катаклизмы из-за падения астероида.

О серьезной опасности жителей планеты предупредили астрономы из Бразилии. По их данным, длина астероида, который в настоящее время приближается к Земле, составляет около 55 метров. По своим размерам он больше того, что упал 15 февраля 2013 года в районе Челябинска.

Ученые предрекают, что «визит» космического гостя может спровоцировать масштабные разрушения, не исключены человеческие жертвы. В настоящее время специалисты пытаются вычислить возможный район приземления астероида.

Ранее «АН-онлайн» писали, что сотрудники NASA обнаружили астероид, столкновение которого с Землёй приведёт к фатальным последствиям. Это должно произойти через 12 лет.

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