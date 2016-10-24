Американские учёные переворачивают представления об атомных реакциях

Самое высокое давление плазмы за время исследований смогли достичь сотрудники Массачусетского технологического института, о чём заявили в Японии на конференции Международного агентства по атомной энергии.

Давление достигнуто на токамаке - тороидальной камере с магнитными катушками, с помощью которой создаётся термоядерный управляемый синтез тяжёлых атомных ядер из лёгких. Можно сказать, что в таком аппарате в какой-то момент загорается крохотный аналог звезды. Изобретению уже более 50 лет, однако использовать получаемую энергию учёные до сих пор не могли из-за нестабильного состояния плазмы.

Американские физики утверждают, что в этот раз доказали возможность получить подходящие условия для получения энергии плазмы даже в «портативном» реакторе размером около кубометра, что переворачивает существующие представления учёных о некоторых физических процессах. И открывает большие возможности для частных компаний, обладающими своими атомными станциями.

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