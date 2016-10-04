Нобелевскую премию по физике вручат группе американцев

Стали известны имена представленных к награждению Нобелевской премией по физике. В этом году её присудили американским учёным Дэвиду Таулессу, Дункану Халдейну и Джону Костерлицу за одно общее достижение.

Как сообщается на сайте премии, они номинированы за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Другими словами, за математическое объяснение странных свойств некоторых твёрдых материалов. Размер награды в исчислении со шведских крон составит $953 тысячи, из которых половина достанется, очевидно, Таулессу. Вручение состоится 10 декабря в Стокгольме при участии короля Швеции.

В прошлом году к Нобелевской премии были представлены японец Такааки Кадзита и канадец Артур МакДональд за открытие нейтринных осцилляций. Из россиян последним был представлен к награде за решение одной из «задач тысячелетия» физик Григорий Перельман, однако отказался её получать. До него в 2003 году премию получил Виталий Гинзбург из Физического института РАН за теорию сверхпроводимости.

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