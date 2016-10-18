Ученые разгадали тайну времени

Загадку времени попытались объяснить американские ученые. Они провели исследование и выяснили, что все дело в энтропии Вселенной. Именно под ее влиянием время течет через настоящее из прошлого в будущее, в не наоборот.

Энтропия представляет собой строго одно направление. Это своеобразная стрела времени, которая задает определенный ход событий. Именно поэтому время суток меняется в одном и том же порядке. За днем наступает вечер, за ним следует утро, поясняет rueconomics.ru.

Удивительно, но люди и животные способны преодолеть энтропию с помощью памяти. Ведь мы храним в настоящем картинки из прошлого. Ученые надеются, что человечество на этом не остановится и со временем сможет пойти дальше, найдя способ отменить старость.