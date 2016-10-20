Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

В четверг, 20 октября, глава полета миссии "ЭкзоМарс" Андреа Аккомаццо сообщил, что ученые намерены продолжать ждать сигнал, а также снимки с места посадки зонда Schiaparelli, несмотря на то, что связь была утрачена.

Ученый в рамках пресс-конференции в Дармштадте заявил, что искать Schiaparelli в космосе нелегко, поскольку он очень маленький. Он добавил, что сигнал, принимаемый с аппарата, был внезапно утрачен - примерно за пятьдесят секунд до касания поверхности Марса.

Напомним, что в настоящий момент о состоянии Schiaparelli ничего не известно, поскольку минувшая ночь и обработка всей имеющейся информации не принесла никаких результатов.

