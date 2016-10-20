Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

СРОЧНО
|13:12  В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад |12:20  Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови |12:07  Минэкономразвития прогнозирует затяжной экономический спад в России |11:49  В московском метро избили пассажира, он впал в кому |11:36  Из окна высотки МГУ выпал человек |11:11  В Петербурге супруга сама выдала полиции своего мужа, заподозрив его в убийстве |10:45  Привычного повышения МРОТ с нового года не ожидается |10:40  Пассажирка пыталась совершить самоубийство в поезде "Москва - Мурманск" |10:16  Совфед прокомментировал встречу "нормандской четверки" |09:38  В Челябинске возлюбленная убила парня, когда тот решил с ней расстаться |08:59  «Сезон для «Локо» не потерян» |08:59  Возвращение клоунов |08:56  Какая зарплата в СКА у Дацюка и Войнова? |08:54  Пора возвращать Ковальчука в сборную! |08:54  Принцип Кучерова: "Отдал - открылся - увернулся" |08:25  Рыба номер один |07:10  Путин сообщил, о чем договорилась "нормандская четверка" |01:31  Андрей Сироткин: Я уверен в победе Мэнни Пакьяо |19.10 21:41  Путин встретился с Порошенко, но руки ему не подал |19.10 21:30  Виталий Чуркин обвинил Вашингтон в трусости |19.10 21:14  В Москву едет футболист Роналдо |19.10 19:47  Виталий Мутко стал вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике |19.10 19:45  Российское правительство намерено бороться с "черными" зарплатами |19.10 19:21  В Швейцарии кортеж Валентины Матвиенко попал в ДТП |19.10 17:28  Российский план по Алеппо заблокировали в ООН |19.10 17:06  Росстат: Россияне стали беднее на 5,3 % |19.10 17:02  В Москве задержали следователя, воровавшего наркотики из уголовных дел |19.10 16:36  Турция рада примирению с Россией |19.10 16:28  Патриарх Кирилл надумал избавить королеву Елизавету II от политической слепоты и хромоты |19.10 16:26  В Сирию идёт наша морская армада

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Наука

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

20 октября 2016, 12:13 [ «АН-онлайн» ]

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса
фото: pixabay.com

В четверг, 20 октября, глава полета миссии "ЭкзоМарс" Андреа Аккомаццо сообщил, что ученые намерены продолжать ждать сигнал, а также снимки с места посадки зонда Schiaparelli, несмотря на то, что связь была утрачена.

Ученый в рамках пресс-конференции в Дармштадте заявил, что искать Schiaparelli в космосе нелегко, поскольку он очень маленький. Он добавил, что сигнал, принимаемый с аппарата, был внезапно утрачен - примерно за пятьдесят секунд до касания поверхности Марса

Напомним, что в настоящий момент о состоянии Schiaparelli ничего не известно, поскольку минувшая ночь и обработка всей имеющейся информации не принесла никаких результатов.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Медики пытаются спасти малышек, выживших в страшной аварии на керченской трассе

Медики пытаются спасти малышек, выживших в страшной аварии на керченской трассе

В результате столкновения двух автомобилей за поселком Приморский погибло четыре человека. В том числе годовалый ребенок. К счастью, двум детям удалось выжить. Врачи сообщили о состоянии их здоровья.

//Экономика

Привычного повышения МРОТ с нового года не ожидается

Привычного повышения МРОТ с нового года не ожидается

Привычного повышения МРОТ с нового года не ожидается. В правительстве обсуждают возможность отодвинуть эту прибавку на полгода позже и только на 5,2% (до 7,89 тысяч рублей). Якобы это поможет малому бизнесу России.

//Общество

85% россиян не удовлетворяет их зарплата

85% россиян не удовлетворяет их зарплата

Уровнем своей зарплаты довольны всего лишь 15% россиян. За последние 10 лет цифры почти не изменились. Так, в 2006 году удовлетворённых заработком насчитывалось 12%, в 2010-м — 16%.

//Общество

Экс-депутаты Госдумы обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей

Экс-депутаты Госдумы обойдутся бюджету почти в полмиллиарда рублей

Депутаты "Единой России" обещали не претендовать на "золотые парашюты" при досрочных выборах. Однако теперь сделали вид, что не припомнят такого. Из-за этого расходы бюджета достигнут около 460 млн. рублей.

//Наука

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

Ученые: сигнал со Schiaparelli пропал внезапно прямо у поверхности Марса

В четверг, 20 октября, глава полета миссии "ЭкзоМарс" Андреа Аккомаццо заявил, что ученые намерены продолжать ждать сигнал и снимки с места посадки зонда Schiaparelli, несмотря на то, что связь была утрачена.

//Происшествия

Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови

Жительница Хабаровска рассказала, что издевалась над животными из-за жажды крови

Страшные вещи поведала задержанная 17-летняя девушка следователям. Она сообщила, что, издеваясь над животными, получая моральное удовлетворение. Девушка попыталась скрыться от следствия, но ей это не удалось.

//Происшествия

В московском метро избили пассажира, он впал в кому

В московском метро избили пассажира, он впал в кому

В четверг стало известно, что в переходе на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии два пассажира устроили драку. Согласно последним данным, один из участников конфликта впал в кому.

//Шоу-бизнес

Джоли рассказала ФБР о конфликте Питта с сыном в самолете

Джоли рассказала ФБР о конфликте Питта с сыном в самолете

Актриса Анджелина Джоли рассказала Федеральному бюро расследований о конфликте Брэда Питта с сыном в самолете. ФБР допрашивало звезду и детей на их территории - в роскошном особняке в Малибу.

//Шоу-бизнес

Собчак сообщила о дате и месте родов

Собчак сообщила о дате и месте родов

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая находится на последнем месяце беременности, рассказала, когда и где собирается рожать. Звезда станет матерью в начале ноября.

//Происшествия

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали детский сад

В четверг на северо-востоке Москвы в одном из детских садов объявили угрозу взрыва. В настоящий момент в учреждении под названием "Тёма" на Студёном проезде проводится экстренная эвакуация.

//Общество

Новая книга Александра Невского

Новая книга Александра Невского

Известный российский бодибилдер, актер и продюсер Александр Невский заканчивает работу над своей новой книгой «Бодибилдинг и другие секреты успеха». В ней автор поделится практическими советами по здоровому образу жизни.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Хабаровская живодёрка заявила, что является Герцогиней Дьявола

Хабаровская живодёрка заявила, что является Герцогиней Дьявола

Каждое очередное заявление хабаровской живодерки страшнее предыдущего. Так как 17-летняя девица угрожает покончить жизнь самоубийством, у нее отобрали все колюще-режущие предметы.

//В мире

Журнал Charlie Hebdo опубликовал очередную провокационную карикатуру

Журнал Charlie Hebdo опубликовал очередную провокационную карикатуру

Популярный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своих страницах новую провокационную карикатуру. В поле зрения художников попала новость об открытии в Париже православного собора.

//В мире

Савченко устроила скандал на заседании Рады

Савченко устроила скандал на заседании Рады

В четверг, 20 октября, ряд украинских СМИ сообщил о том, что народный депутат Надежда Савченко устроила скандал в ходе заседания комитета Верховной Рады. В результате случившегося заседание было сорвано.

//Экономика

Минэкономразвития прогнозирует затяжной экономический спад в России

Минэкономразвития прогнозирует затяжной экономический спад в России

На совещании по вопросам экономики в минувший вторник президент Владимир Путин заявил, что отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию. Отчасти эти слова совпадают с прогнозом Минэкономразвития.

//Происшествия

Из окна высотки МГУ выпал человек

Из окна высотки МГУ выпал человек

Сегодня утром стало известно, что в ночь на четверг, 20 октября, из окна главного здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах выпал молодой человек.

//Новое поколение

"Новое Поколение" - правильный выбор!

"Новое Поколение" - правильный выбор!

Организаторы Всероссийского патриотического конкурса-фестиваля «Новое Поколение» ежедневно общаются с конкурсантами: отвечают на их вопросы и задают свои. Сегодня шквал наших «Почему и зачем?» обрушился на одну из самых молодых участниц Викторию ЛАКТЮШКИНУ, юная вокалистка давала интервью вместе со своей мамой Дарьей.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

В Петербурге супруга сама выдала полиции своего мужа, заподозрив его в убийстве

В Петербурге супруга сама выдала полиции своего мужа, заподозрив его в убийстве

Стражам порядка даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы выйти на след предполагаемого преступника. После того, как обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом, к ним обратилась супруга подозреваемого.

//В мире

Трамп объяснил, почему Клинтон не любит Путина

Трамп объяснил, почему Клинтон не любит Путина

Кандидат в президенты США от республиканцев считает, что российский лидер обвел экс-госсекретаря Америки вокруг пальца во всем. Также он опроверг свои тесные связи с РФ и ее лидером Владимиром Путиным.

//Происшествия

Пассажирка пыталась совершить самоубийство в поезде "Москва - Мурманск"

Пассажирка пыталась совершить самоубийство в поезде "Москва - Мурманск"

Сегодня Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о том, что пассажирка пыталась свести счеты с жизнью в поезде "Москва - Мурманск" прямо на глазах у других людей.

//В мире

Гуманитарный коридор в Алеппо обстреляли из минометов террористы

Гуманитарный коридор в Алеппо обстреляли из минометов террористы

В четверг, 20 октября, террористы обстреляли из минометов и стрелкового оружия гуманитарный коридор в районе Бустан-аль-Каср в Алеппо. Шесть мин разорвались рядом с местом, где должны были выходить мирные жители.

//Происшествия

Сбивший и оставивший умирать девочку водитель оказался депутатом

Сбивший и оставивший умирать девочку водитель оказался депутатом

АН уже писали о том, что в прошлые выходные в деревне Зимник (Кировская область) нетрезвый водитель на своей «Ниве» сбил 12-летнюю девочку, но не остановился, чтобы оказать помощь школьнице, а скрылся.

//В мире

Российских дипломатов не пустят на избирательные участки в Америке

Российских дипломатов не пустят на избирательные участки в Америке

Госдепартамент США не пригласил представителей РФ в качестве наблюдателей за ходом предстоящих президентских выборов. А в трех Штатах вообще пригрозили уголовным преследованием тем дипломатам, кто вздумает ослушаться.

//Новости партнеров

//Политика

Совфед прокомментировал встречу "нормандской четверки"

Совфед прокомментировал встречу "нормандской четверки"

Утром в четверг, 20 октября, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине, которая состоялась накануне.

//В мире

Дональд Трамп с большим отрывом выиграл финальные дебаты

Дональд Трамп с большим отрывом выиграл финальные дебаты

Издание The Washington Times провело опрос среди читателей и выяснило, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп, победил на финальных дебатах с большим отрывом.

//Культура

В Петербурге открывается выставка «На Островах мы лето проводили...»

В Петербурге открывается выставка «На Островах мы лето проводили...»

Поэт Дмитрий Мережковский - весьма сложная фигура в нашей литературе. Занимаясь «безднами» отвлеченными, философскими, он внезапно оказался свидетелем великой социальной бури, заглянул в эту уже реальную бездну и отшатнулся.

//Происшествия

В Челябинске возлюбленная убила парня, когда тот решил с ней расстаться

В Челябинске возлюбленная убила парня, когда тот решил с ней расстаться

Раз не мне, значит, никому. Видимо, так решила девушка, когда ее любимый сообщил неприятную новость, и расправилась с обидчиком. В момент трагедии парень пытался спасти свою жизнь, но ему это не удалось.

//В мире

Начались совместные учения десантников из России и Египта

Начались совместные учения десантников из России и Египта

Начались совместные учения российских и египетских десантников под названием "Защитники дружбы - 2016". Военные в рамках данных учений уничтожат условных боевиков в захваченном населенном пункте.

//Говорят, что...

Овощная война закончена – турецкие помидоры возвращаются

Овощная война закончена – турецкие помидоры возвращаются

В конце прошлой недели министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкджи провёл с российскими журналистами рабочий ужин, на котором сделал ряд важных заявлений. По его словам, во время попытки военного переворота турецкую экономику удалось спасти.

//Говорят, что...

Минфин подготовил Антинародный план

Минфин подготовил Антинародный план

Аналитики изучили минфиновский «Проект бюджетной политики на 2017–2019 годы». Это оказался самый антинародный бюджет за полтора последних десятилетия. Министерство финансов решило резко сократить критически важные для населения траты...

//Культура

Вечер поэта, прозаика и публициста

Вечер поэта, прозаика и публициста

28 октября в 18:30 в Большом зале Центрального дома литераторов состоится творческий вечер известного поэта, прозаика и публициста Виктора Слипенчука, посвящённый 75-летию автора и выходу в свет его новой книги «Просверк клинка» (издательство «ЭКСМО»).

//Говорят, что...

БРИКС будет добывать золото в нашей стране

БРИКС будет добывать золото в нашей стране

На прошедшем саммите БРИКС заключено первое в истории соглашение о совместном инвестировании в российскую горнодобывающую отрасль. Причём в сделке приняли участие инвесторы из всех стран объединения – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР.

//Говорят, что...

Россия вернула редкие земли

Россия вернула редкие земли

Россия вдвое нарастила мощности по выпуску стратегически важных редкоземельных металлов. Для этого реконструировали уникальный новосибирский завод.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры