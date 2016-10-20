В Роскосмосе ожидают сигнал с Марса

В четверг в "Роскосмосе" заявили, что в настоящий момент контакт с демонстрационным посадочным модулем Schiaparelli не установлен.

Аккумуляторы смогут поддерживать работу установки в течение трех-десяти дней, однако потом связь наладить будет невозможно. В настоящий момент есть надежда на то, что Schiaparelli совершил "мягкую" посадку на поверхность Марса и в скором времени от него появятся новости.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на "Роскосмос", в среду орбитальный модуль "ЭкзоМарса" TGO успешно осуществил выход на эллиптическую орбиту Марса.