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В Роскосмосе ожидают сигнал с Марса

20 октября 2016, 08:56 [ «АН-онлайн» ]

В Роскосмосе ожидают сигнал с Марса
фото: pixabay.com

В четверг в "Роскосмосе" заявили, что в настоящий момент контакт с демонстрационным посадочным модулем Schiaparelli не установлен.

Аккумуляторы смогут поддерживать работу установки в течение трех-десяти дней, однако потом связь наладить будет невозможно. В настоящий момент есть надежда на то, что Schiaparelli совершил "мягкую" посадку на поверхность Марса и в скором времени от него появятся новости. 

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на "Роскосмос", в среду орбитальный модуль "ЭкзоМарса" TGO успешно осуществил выход на эллиптическую орбиту Марса.

 

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