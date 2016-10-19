Свершилось: космический модуль приземлился на Марсе

Космический модель «Скиапарелли» успешно «примарсианился» на красной планете. Сообщается, что после посадки аппарат станет функционировать как метеостанция, которая все данные будет передавать на Землю.

Передавать на Землю данные о температуре, влажности и скорости ветра на Марсе – таковы основные функции десантного модуля Schiaparelli, который в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" спустился 19 октября на поверхность Марса, передает ТАСС.

Представители ЦУПа (Центр управления полетом, - ред.) ожидают формального подтверждения о посадке, которое позже передаст спутник модуля на орбите Марса - Mars Express. Но сама посадка уже есть, просто сигнал от Schiaparelli слишком слаб и на Земле его не зафиксировали.

Сообщается, что модуль вошел в атмосферу Марса на высоте около 122,5 км со скоростью около 21 000 км/ч. Парашют раскрылся на высоте около 11 км при скорости около 1650 км/ч.

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-2016" стартовала 14 марта 2016 года запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с космическим орбитальным модулем TGO и спускаемым модулем Schiaparelli.