Первый в мире частный космодром построен

В Новой Зеландии менее чем за год построили первый в мире частный космодром. Как сообщает аэрокосмическая корпорация Rocket Lab, которой принадлежит этот проект, состоялось его открытие.

Rocket Lab планирует использовать новую космическую станцию для запуска своих ракет Electron, которые будут доставлять на орбиту небольшие спутники и мелкие грузы. Невысокий морской и воздушный трафик в островном государстве создаёт идеальные условия для запуска космических аппаратов. Технические условия космодрома позволяют осуществлять их каждые 72 часа в течение 30 лет.

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