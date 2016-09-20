Роскосмос модернизирует Байконур на 1,8 миллиардов рублей

Госкорпорация «Роскосмос» заказала центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) модернизацию космодрома «Байконур» на общую сумму около 1,8 миллиардов рублей, сообщает сайт ЦЭНКИ.

ЦЭНКИ должен провести модернизацию стартовых, технических и измерительных комплексов на космодроме, - говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что ЦЭНКИ и «Роскосмос» заключили в общей сложности три контракта на модернизацию комплекса «Байконур». Главная задача перестройки космодрома – повысить его надежность и безопасность для запусков транспортных пилотируемых кораблей типа «Союз» и транспортных грузовых кораблей «Прогресс».

Ранее «Роскосмос» отменил запуск «Союза МС-02» как раз по техническим причинам, передает «Газета.Ru».