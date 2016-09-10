Названы самые опасные на планете существа

Ученые составили список из самых опасных для человека животных. Для того чтобы определить это, они подсчитали, какое количество людей ежегодно гибнет от взаимодействия с разными животными.

На первом месте оказались комары, переносчики малярии, от которых погибает 750 тысяч людей в год. Далее следует сам человек, который убивает 437 тысяч себе подобных каждый год. На третьем месте смертоносного списка - змеи (100 тысяч смертельных укусов).

В пятерку самых смертоносных животных также вошли собаки, распространяющие бешенство (35 тысяч смертей в год) и пресноводные улитки (20 тысяч смертей в год), люди с их помощью умирают от болезни шистосомоз.

Далее в перечне наиболее опасных существ располагаются мухи цеце, которые, перенося летаргический энцефалит, убивают 10 тысяч человек в год. Триатомовые клопы являются причиной смерти около 12000 человек в год, так как распространяют болезнь Шагаса.

Аскариды провоцируют ежегодно смерть 4500 человек, а крокодилы – 1 000 , ленточные черви – 700. Акулы оказались в самом конце списка. По словам ученых, эти рыбы нападают на человека примерно 3-6 раз в год.

Другие новости по теме "Наука"

Все новости дня