Учёные нашли рецепт долголетия

Итальянские ученые выяснили, что ещё приводит к увеличению продолжительности жизни человека.

Оказалось, что этот фактор - хорошая микроциркуляция, то есть, доставка в ткани содержащихся в крови веществ. Об исследовании сообщает издание EurekAlert!

Учёные наблюдали за долгожителями, чей средний возраст достигал 92 лет. Оказалось, что у этих людей кровоснабжение органов было столь же эффективным, как и у людей, которые были на 30 лет их моложе. Специалисты полагают, что причина - в низком уровне содержащегося в крови гормона адреномедуллин.

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