Биологи: люди высокого роста точнее отмеряют расстояния

Американские исследователи выяснили, что у людей с высоким ростом есть как минимум одно преимущество: они намного точнее определяют расстояние до любых предметов и локаций.

Это удалось выяснить в результате исследований.

В экспериментах участвовали десятки человек - половина из них была среднего роста - в 175 сантиметров. Испытуемых просили на глаз определить, какое расстояние лежит между несколькими предметами в одном помещении.

Ученые смоделировали три ситуации: с приглушенным, выключенным и включенным светом. Оказалось, что люди высокого роста обладают значительно большими способностями к установлению дистанции до всевозможных объектов.