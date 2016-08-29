Учёные поняли, как раком можно заразиться

Ученые выясняют, влияет ли и как сильно вирус Эпштейна-Барра на развитие рака - в частности, лимфомы Беркитта.

О том, что им удалось установить, исследователи рассказали в журнале Current Opinions in Virology.

Ученые работали в Кении, в одном из городов, где очень распространенным заболеванием является малярия. Выяснилось, что дети, которые были рождены от болевших во время беременности малярией женщин, наивысшим образом предрасположены к лимфоме Беркитта.

Как пишут ученые, в большинстве случаев вирус Эпштейна-Барра (то есть, герпеса четвертого типа) сидит в организме человека тихо, однако при заражении малярией беременными вирус активизируется и заражает множество клеток, в том числе и в организме плода. Результатом является "привычка" иммунной системы малыша к вирусу, и именно это дает предрасположенность к онкологии.