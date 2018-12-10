Появились подробности гибели спортсменки в ванной от удара током из-за телефона

Чемпионка России по панкратиону из Иркутской области Ирина Рыбникова умерла в субботу, 8 декабря, в ванной от удара током. Талантливой спортсменке, которая после победы на чемпионате России вошла в команду российской сборной, было 15 лет. Девушка погибла у себя дома в Братске Иркутской области.

Глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков рассказал, что в Братске проходили соревнования. По словам Казбекова, спортивный врач команды узнал, как погибла Ирина.

Девушка уронила в ванну телефон. Спортсменка купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, в то время как мобильный стоял на зарядке. Неожиданно телефон выскользнул из рук Ирины Рыбниковой и упал в ванну, наполненную водой. Девушка погибла от удара током, - передает РИА Новости

По словам Казбекова, в Федерации панкратиона сегодня планируют рассмотреть вопрос помощи родственникам спортсменки.

Новости о гибели спортсменки появились накануне, но ее имя и вид спорта не уточнялись.

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