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Названа предварительная причина смерти 18-летнего игрока «Локомотива» Ломакина
4 декабря 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Названа предварительная причина смерти 18-летнего игрока молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина - переохлаждение. Хавбек молодежки «Локомотива» пропал, два дня о его судьбе ничего не было известно.
А в понедельник, 3 декабря, тело молодого человека было обнаружено на берегу водоема, - сообщает «Спорт-Экспресс». Его тело обнаружили на улице Борисовские Пруды без признаков насильственной смерти.
В ночь на 3 декабря в полицию обратилась мать Алексея Ломакина. Она сообщила, что 30 ноября ее 18-летний сын ушел на базу клуба для прохождения медицинских процедур, остался там ночевать, а с 1 декабря перестал отвечать на звонки, и его местонахождение неизвестно.
Телефон и рюкзак Алексея Ломакина были обнаружены в такси, в котором он ехал с другом.
Алексей Ломакин в текущем сезоне н провел три матча в молодежном первенстве.
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