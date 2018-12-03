В Москве найден мертвым полузащитник молодежной команды футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин. Его тело обнаружили на улице Борисовские Пруды без признаков насильственной смерти.

В ночь на 3 декабря в полицию обратилась мать Алексея Ломакина. Она сообщила, что 30 ноября ее 18-летний сын ушел на базу клуба для прохождения медицинских процедур, остался там ночевать, а с 1 декабря перестал отвечать на звонки, и его местонахождение неизвестно.

Телефон и рюкзак Алексея Ломакина были обнаружены в такси, в котором он ехал с другом. Друг пояснил, что перед поездкой молодые люди употребляли алкоголь, поэтому Алексей и забыл свои вещи в такси.

Руководство и команда футбольного клуба «Локомотив» подтвердили смерть Алексея Ломакина и принесли свои соболезнования родным и близким спортсмена.