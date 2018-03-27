Тулеев извинился лично перед Путиным за трагедию в Кемерово

Во вторник, 27 марта, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принес свои извинения за случившееся в торговом центре "Зимняя вишня" лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Тулеев поблагодарил главу государства за звонок с вопросом о происшествии и попросил прощения за то, что трагедия случилась на его территории, говорится на официальном сайте Кремля.

По словам губернатора области, он доложил президенту России о пожаре еще 25 марта и выразил полную солидарность с его мнением насчет того, что причиной происшествия стали разгильдяйство и халатность. Более того, оказалось, что в ходе возгорания в тот день погибла одиннадцатилетняя родственница самого Тулеева.