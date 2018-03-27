Тулеев извинился лично перед Путиным за трагедию в Кемерово
27 марта 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 27 марта, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принес свои извинения за случившееся в торговом центре "Зимняя вишня" лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Тулеев поблагодарил главу государства за звонок с вопросом о происшествии и попросил прощения за то, что трагедия случилась на его территории, говорится на официальном сайте Кремля.
По словам губернатора области, он доложил президенту России о пожаре еще 25 марта и выразил полную солидарность с его мнением насчет того, что причиной происшествия стали разгильдяйство и халатность. Более того, оказалось, что в ходе возгорания в тот день погибла одиннадцатилетняя родственница самого Тулеева.
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