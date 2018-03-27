Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев высказался в адрес митингующих в городе активистов. Политик обвинил оппозиционных деятелей в организации стихийной акции в столице региона.

В рамках совещания, на котором присутствовал российский лидер Владимир Путин, губернатор области подчеркнул, что некоторые провокаторы "бузотерят" независимо от того, есть ли для этого повод, передает портал Ura.ru.

Аман Тулеев подчеркнул, что оппозиционная сила решила воспользоваться человеческим горем и прибыла в центр Кемерово. По его словам, эти люди ходят по домам и предприятиям, накручивая горожан, хотя сами даже не являются родственниками погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" людей. Власти пытаются объяснить активистам, что их занятие – это святотатство, заключил Тулеев.