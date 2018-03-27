Трехдневный траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен во Владивостоке
27 марта 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Владивостока с 27 марта объявили трехдневный траур по погибшим при страшном пожаре в кемеровском торговом центре. Соответствующую информацию предоставили сегодня в мэрии приморской столицы.
Согласно последним данным, во Владивостоке были отменены все развлекательные мероприятия, а также приспущен государственный флаг на здании администрации города, передает РИА "Новости".
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