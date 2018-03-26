В Кремле прокомментировали возможность поездки Путина в Кемерово
26 марта 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник в Кремле прокомментировали возможность поездки президента РФ Владимира Путина в Кемерово. Накануне в одном из торговых центров города случился страшный пожар, унесший жизни 64 человек.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что к настоящему моменту глава государства не принимал решения отправиться к Кемерово, однако, если это случится, соответствующая информация непременно будет обнародована, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в понедельник вновь вспыхнул пожар. На месте работают спасатели.
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