Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 64
26 марта 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 26 марта, появилась печальная информация об увеличении числа жертв пожара в кемеровском ТЦ. Возгорание было зафиксировано накануне, однако спасатели работают на месте до сих пор.
Согласно последней информации главы МЧС Владимира Пучкова, количество погибших при страшном пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" достигло 64 человек, передает РИА "Новости". Уточняется, что тела шести граждан все еще находятся под завалами.
Ранее сегодня стало известно, что власти Кемеровской области намерены выплатить семьям погибших компенсацию в размере миллиона рублей.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: