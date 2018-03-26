Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 64

Утром в понедельник, 26 марта, появилась печальная информация об увеличении числа жертв пожара в кемеровском ТЦ. Возгорание было зафиксировано накануне, однако спасатели работают на месте до сих пор.

Согласно последней информации главы МЧС Владимира Пучкова, количество погибших при страшном пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" достигло 64 человек, передает РИА "Новости". Уточняется, что тела шести граждан все еще находятся под завалами.

Ранее сегодня стало известно, что власти Кемеровской области намерены выплатить семьям погибших компенсацию в размере миллиона рублей.