С завтрашнего дня в Кемеровской области объявят трехдневный траур

Трехдневный траур в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" объявили власти Кемеровской области. Данную информацию предоставили в понедельник, 26 марта, в региональной администрации.

Согласно последним сообщениям, 27, 28 и 29 марта по всей области будут приспущены флаги на государственных учреждениях. Кроме того, в эти дни отменят культурно-развлекательные мероприятия для местных жителей, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что в ходе возгорания в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека. Жители города Кемерово с самого утра несут к зданию цветы, свечи и мягкие игрушки.