С завтрашнего дня в Кемеровской области объявят трехдневный траур
26 марта 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Трехдневный траур в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" объявили власти Кемеровской области. Данную информацию предоставили в понедельник, 26 марта, в региональной администрации.
Согласно последним сообщениям, 27, 28 и 29 марта по всей области будут приспущены флаги на государственных учреждениях. Кроме того, в эти дни отменят культурно-развлекательные мероприятия для местных жителей, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, что в ходе возгорания в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека. Жители города Кемерово с самого утра несут к зданию цветы, свечи и мягкие игрушки.
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