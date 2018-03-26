Пожар вновь вспыхнул в кемеровском торговом центре
26 марта 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вновь вспыхнул пожар. Новость о возгорании в здании появилась накануне, а пожарные работали на месте всю ночь.
Согласно последним данным, специалисты снова приступили к укрощению огня на территории торгово-развлекательного центра. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", который находится неподалеку, из вентиляционных шахт, расположенных у крыши здания, валит черный дым.
Ранее стало известно, что количество погибших в ходе пожара в "Зимней вишне" увеличилось до 64. Тела некоторых граждан все еще остаются под завалами.
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