Пожар вновь вспыхнул в кемеровском торговом центре

В СМИ появилась информация о том, что в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" вновь вспыхнул пожар. Новость о возгорании в здании появилась накануне, а пожарные работали на месте всю ночь.

Согласно последним данным, специалисты снова приступили к укрощению огня на территории торгово-развлекательного центра. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", который находится неподалеку, из вентиляционных шахт, расположенных у крыши здания, валит черный дым.

Ранее стало известно, что количество погибших в ходе пожара в "Зимней вишне" увеличилось до 64. Тела некоторых граждан все еще остаются под завалами.