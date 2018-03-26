Кузнецова требует провести проверки во всех торговых центрах страны

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в понедельник сделала важное заявление. По ее словам, необходимо провести тщательные проверки во всех торговых центрах страны.

Кузнецова подчеркнула, что власти Кемеровской области должны сделать все ключевые выводы после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня", передает m24.ru. Кроме того, она выразила надежду на то, что всем пострадавшим, а также семьям погибшим будет оказана необходимая помощь.

В заявлении Анны Кузнецовой уточняется, что руководителям прочих торговых центров нужно уже сейчас честно задать себе вопрос, сделали ли они все необходимое для того, чтобы избежать подобной трагедии.