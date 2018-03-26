Стало известно о 37 погибших в ходе пожара в кемеровском ТЦ
26 марта 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе сильнейшего пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе, который был развернут на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела 35 граждан, которым не удалось спастись из горящего здания, однако впоследствии были обнаружены еще двое погибших, передает РИА "Новости".
Отметим, что пропавшими без вести в ходе возгорания сейчас считаются 69 человек, в частности 40 детей.
На месте случившегося в настоящий момент продолжается активная спасательная операция, которая, однако, затрудняется сильной загазованностью.
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