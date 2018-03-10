Расследование подтверждает техническую причину крушения Ан-26 в Сирии

Причиной авиакатастрофы российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков. У участников расследования произошедшего 6 марта крушения Ан-26 появилась версия, подтверждающая ее технический характер. Названы имена жертв крушения Ан-26 в Сирии

Самолет упал при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо, погибли 39 военнослужащих, в том числе генерал.

Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, в результате Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации. Эксперты говорят, что в такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.