Расследование подтверждает техническую причину крушения Ан-26 в Сирии
10 марта 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Причиной авиакатастрофы российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков. У участников расследования произошедшего 6 марта крушения Ан-26 появилась версия, подтверждающая ее технический характер.
Самолет упал при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо, погибли 39 военнослужащих, в том числе генерал.
Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, в результате Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации. Эксперты говорят, что в такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.
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