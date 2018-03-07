Озвучены вероятные причины катастрофы российского Ан-26 в Сирии

Вооруженные силы РФ потеряли в Сирии еще один самолет – 6 марта при посадке на базе Хмеймим разбился транспортник Ан-26. Эта катастрофа стала самой серьезной для российских ВКС с начала проведения операции в арабской республике.

Ан-26 должен был приземлиться на аэродроме Хмеймим во вторник в 15.00 по московскому времени. Согласно информации, распространенной министерством обороны России, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев примерно 500 метров до посадочной полосы.

Жертвами крушения самолета стали 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие были военнослужащими. Среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора.

На данный момент известно, что случившееся не явилось результатом огневого воздействия. Другие обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования.

Среди предварительных причин катастрофы, которые озвучивают эксперты, чаще других упоминается техническая неисправность. Такой версии, в частности, придерживается военный летчик, с которым побеседовал корреспондент «Московского комсомольца».

Пилот предположил, что у Ан-26 отказал один из двигателей. После этого специальная система должна была переставить его винт во флюгер, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Если эта система не сработала, самолету могло не хватить тяги оставшегося двигателя, отметил военнослужащий.









Авиаэксперт Юрий Антипов в разговоре с kp.ru высказал гипотезу, согласно которой воздушное судно «зацепилось за что-то при посадке». Еще один собеседник издания, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил, что нельзя исключать погодный фактор – по некоторым данным, в провинции Латакия, в которой расположена база Хмеймим, накануне дул сильный ветер.









Ан-26 — легкий военно-транспортный многоцелевой самолет, выпускавшийся на Украине с 1969 по 1986 год. Специалисты характеризуют Ан-26 как надежную машину. Николай Антошкин, ранее занимавший пост заместителя главнокомандующего ВВС России, рассказал РИА Новости, что данные самолеты могут эксплуатироваться в течение тридцати и более лет.