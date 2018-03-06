Генерал-майор погиб в результате крушения Ан-26 в Сирии

Жертвами крушения транспортника Ан-26 в Сирии стали 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщает Министерство обороны России. Все пассажиры самолета были военнослужащими. Шойгу доложил Путину все подробности крушения Ан-26 в Сирии

Сообщается, что погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. По данным РБК, погиб генерал-майор Владимир Еремеев.

Во время захода на посадку Ан-26 погодные условия были простыми, так что пока одна из основных версий - техническая неисправность.

Telegram-канал Mash опубликовал список погибших.

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта около 15:00 по московскому времени при заходе на посадку, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы.