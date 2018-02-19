В Кремле высказались о стрельбе в дагестанском Кизляре

В понедельник в Кремле прокомментировали стрельбу рядом с храмом в дагестанском Кизляре. Согласно последним данным, предполагаемый преступник проверяется на причастность к экстремистским организациям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что силовые ведомства проводят последовательную и напряженную борьбу с подобными ситуациями в регионе.

В разговоре с журналистами Песков также добавил, что на территории Дагестана деятельность некоторых организаций, связанных, в частности, и с международными террористическими группировками, в настоящий момент продолжается, передает РИА "Новости".