Кадыров прокомментировал стрельбу в Кизляре

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал трагедию, произошедшую в Кизляре. По его словам, тот, кто совершил убийство неповинных людей, не является мусульманином или христианином. В Совфеде считают, что стрельба в Кизляре могла быть хорошо спланирована

Кадыров заявил, что пособников открывшего стрельбу в Кизляре следует привлечь к ответственности по всей строгости закона, написав об этом в своем Telegram-канале.

"Важно установить, кто и с какой целью надоумил его взять в руки оружие и расстрелять людей. Те, кто был с ним связан, заслуживают такого же сурового наказания", - пишет Кадыров. По его словам, Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который расстрелял людей возле церкви в дагестанском Кизляре, им оказался местный житель, сообщили в Следственном комитете.