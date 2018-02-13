МАК завершил расшифровку самописца и назвал одну из причин крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье в Раменском районе Подмосковья. Эксперты МАК назвали одну из причин крушения лайнера.

По данным комитета, неполадки в работе приборов появились примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Предварительный анализ показал, что авиакатастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с "обледенением ППД (приемники полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева",- сообщает РИА Новости.

Теперь специалистам МАК предстоит расшифровать речевой самописец авиалайнера.

В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.