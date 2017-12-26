Назван диагноз водителя, въехавшего на автобусе в переход в Москве

Во вторник, 26 декабря, стал известен предварительный диагноз водителя, который въехал на автобусе в пешеходный переход на "Славянском бульваре". Ранее мужчина был экстренно госпитализирован.

Согласно последней информации источников, 58-летний Виктор Тихонов в ходе аварии сильно ударился головой. Подчеркивается, что у водителя случилось кровоизлияние в мозг, передает портал teleprogramma .pro.

Напомним, предварительный анализ экспертной группы ГАЗ показал, что шофер не пытался нажимать на тормоз перед случившимся. Сам Тихонов не исключил, что причиной происшествия могла стать бутылка с водой, которая ранее случайно попала под педали транспортного средства.