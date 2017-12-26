СК: водитель автобуса, въехавшего в переход, попал в больницу

Во вторник, 26 декабря, появилась информация о водителе автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве. Согласно последней информации, шофер был помещен в одно из медицинских учреждений столицы.

Накануне автобус заехал на тротуар а затем попал в переход у станции метро "Славянский бульвар". В результате страшной аварии погибли пять человек.

Как сообщает сегодня портал "Газета.Ru", ссылаясь на данные Следственного комитета, водитель действительно госпитализирован, однако в какую именно больницу пока не уточняется. Подчеркивается, что следственные действия с участием мужчины начнут проводиться исключительно после разрешения медиков.