В столичных больницах сейчас находятся девять человек, пострадавших при наезде автобуса на Кутузовском проспекте. Двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте, из них троих пока не опознали.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. У пострадавших состояние удовлетворительное, либо средней тяжести.

Среди погибших Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет.

Пострадавшие:

Бабич Людмила Викторовна, 54 года.

Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет.

Дороган Морин Витальевич, 45 лет.

Дронова Алена Александровна, 27 лет.

Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год.

Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет.

Лысенко Нина Викторовна, 46 лет.

Титова Наталья Николаевна, 34 года.

Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет.

Удалова Людмила Николаевна, 57 лет.

Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на Славянский бульвар, где автобус съехал в подземный переход и совершил наезд на пешеходов.

Водитель автобуса, который въехал в толпу людей на Славянском бульваре в Москве, задержан. По данным ГУ МВД, автобус въехал в толпу людей из-за того, что водитель не справился с управлением.