Водителя автобуса, протаранившего толпу на Славянском бульваре, задержали

Водитель автобуса, который въехал в толпу людей на Славянском бульваре в Москве, задержан. По данным ГУ МВД, автобус въехал в толпу людей из-за того, что водитель не справился с управлением. В интернете опубликовано видео с автобусом, въехавшим в толпу в Москве

Полиция в настоящее время допрашивает водителя. По информации источника РЕН-ТВ, его состояние позволяет провести допрос.

В Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил нарушений состояния здоровья у водителя автобуса.

Три медицинских вертолета BK-117 вылетели на место ДТП на западе Москвы, сообщила представитель Московского авиационного центра.