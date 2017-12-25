Водителя автобуса, протаранившего толпу на Славянском бульваре, задержали
25 декабря 2017, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель автобуса, который въехал в толпу людей на Славянском бульваре в Москве, задержан. По данным ГУ МВД, автобус въехал в толпу людей из-за того, что водитель не справился с управлением.
Полиция в настоящее время допрашивает водителя. По информации источника РЕН-ТВ, его состояние позволяет провести допрос.
В Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии сообщили, что предрейсовый осмотр не выявил нарушений состояния здоровья у водителя автобуса.
Три медицинских вертолета BK-117 вылетели на место ДТП на западе Москвы, сообщила представитель Московского авиационного центра.